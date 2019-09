Sicurezza: Riccardi, protocolli anticalamità Vvf-Burlo modello per Fvg

Trieste, 5 set - La collaborazione nella prevenzione di fronte a potenziali emergenze calamitose instaurata tra i Vigili del Fuoco e il Burlo di Trieste "è un'esperienza significativa che merita di essere replicata in molte altre strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia".Così il vicegovernatore con delega a Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha salutato l'illustrazione delle azioni congiunte portate avanti dal comando provinciale di Trieste dei Vigili del Fuoco e dall'Irccs materno infantile nella gestione della sicurezza in situazioni critiche.In particolare, i Vigili del Fuoco, come ha spiegato nella caserma di via d'Alviano il comandante Mauro Luongo, hanno messo a punto e collaudato procedure standard di intervento in alcuni reparti come la terapia intensiva neonatale e la rianimazione nel caso in cui si dovessero soccorrere bimbi la cui vita è collegata ad apparecchiature complesse."Altri presidi sanitari della regione e altre fragilità, come quelle degli anziani, potranno beneficiare - ha rilevato Riccardi - dell'esperienza del Burlo che, del resto, è un patrimonio e un simbolo di tutto il Friuli Venezia Giulia. Interazioni come questa tra Vigili del Fuoco e Irccs - ha aggiunto il vicegovernatore - trovano terreno fertile in una regione come la nostra che vanta una particolare sensibilità sui temi dell'emergenza e un sistema che ci è universalmente riconosciuto e che non ha mai finito di evolvere"."La collaborazione dei Vigili con il Burlo si è andata consolidando negli anni ed è frutto di un lavoro di squadra", ha ricordato la commissaria straordinaria dell'Istituto di via dell'Istria, Francesca Tosolini"."Si tratta di pratiche che realizzano pienamente - ha osservato, infine, Luongo - il principio di una società inclusiva" in un percorso che coinvolgerà prossimamente i bambini autistici nella definizione e nell'allenamento delle procedure standardizzate di soccorso in caso di eventi calamitosi o situazioni di emergenza nell'ospedale. ARC/PPH/fc