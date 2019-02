Sicurezza: Roberti, arresto passeur conferma rafforzamento presidi Fvg

Trieste, 11 feb - "Congratulazioni alla Polizia di Stato per l'arresto dell'ennesimo passeur" sono state espresse dall'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.L'identificazione e la successiva associazione al carcere di un latitante romeno al valico di Fernetti, avvenuta ieri, "dimostra una volta di più - così Roberti - che l'aumento delle Forze dell'Ordine messe a disposizione dal ministero dell'Interno, come ricordato nel recente incontro con il sottosegretario Molteni, può dare e dà ottimi risultati in Friuli Venezia Giulia come nel canale di Sicilia"."Il rafforzato presidio sul nostro confine, frutto di una pronta e puntuale risposta del Governo alle richieste della Regione - ha osservato l'assessore -, non ha avuto soltanto il risultato di portare a un drastico calo degli ingressi sul territorio nazionale e a una crescita esponenziale delle riammissioni in Slovenia, ma è andato a colpire duramente i trafficanti di essere umani, arrestati a decine da luglio ad oggi". ARC/PPH