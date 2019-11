Sicurezza: Roberti, con lavoro squadra Pordenone ai vertici nazionali

Consegnati a questore alloggi per nuovi agenti di PoliziaPordenone, 25 nov - "La sicurezza garantita dal capoluogo della Destra Tagliamento, attestata dalle classifiche nazionali diffuse nei giorni scorsi, è frutto di un lavoro di squadra di tutte le istituzioni e che si sostanzia anche in iniziative come questa a favore dei nuovi agenti che prenderanno servizio nella locale Questura".Lo ha detto oggi a Pordenone l'assessore alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, nel corso della cerimonia durante la quale l'Amministrazione comunale ha consegnato al questore Marco Odorisio i tre appartamenti, situati nel quartiere di Villanova, nei quali alloggeranno sei uomini e donne della Polizia. Alla presenza del sindaco Alessandro Ciriani e del prefetto Maria Rosaria Maiorino, l'esponente della Giunta Fedriga ha posto in evidenza gli eccellenti risultati del lavoro quotidiano sul territorio compiuto con professionalità dalle Forze dell'ordine."Se nelle gradutorie nazionali relative alla qualità della vita Pordenone è nelle posizioni di vertice - ha evidenziato Roberti - questo è sicuramente dovuto anche a un ottimo lavoro di squadra compiuto dalle varie istituzioni. La sicurezza, infatti, non va intesa solo come l'assenza di crimini commessi ma anche dal poter vivere il territorio in armonia. Sotto questo profilo, ogni amministrazione può dare il proprio contributo per mantenere elevati gli standard qualitativi. Quanto fatto dal Comune di Pordenone, con la destinazione di questi alloggi alle nuove Forze dell'Ordine che verranno inviate in servizio in questa zona della regione, ne è un tangibile esempio".Roberti ha poi evidenziato come la presenza fisica degli agenti nelle nuove residenze a Villanova di Pordenone rappresenti anche un modo diretto per aumentare la sicurezza in questa zona della città. "Presidiare il territorio - ha ricordato l'assessore regionale - non significa solo avere personale a disposizione delle Questure, ma anche fare in modo che essi vivano a stretto contatto con la popolazione del luogo. Un obiettivo raggiunto". ARC/AL/fc