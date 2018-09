Sicurezza: Roberti, formazione condivisa importante per polizia

San Canzian d'Isonzo, 27 set - "Per quanto riguarda tematiche specifiche, come quella ambientale, è molto utile che i corpi operanti in Friuli Venezia Giulia, come la polizia locale, la quale ha come riferimento i Comuni e il Corpo forestale regionale, che opera sotto l'egida della Regione, affrontino percorsi formativi condivisi".Questo il concetto espresso dall'assessore regionale agli Enti locali e sicurezza, Pierpaolo Roberti, al termine del corso di formazione sui rifiuti agricoli organizzato dalla Scuola di formazione della polizia locale ed ospitato dalla Società agricola Bennati di San Canzian d'Isonzo. Il percorso di formazione ha visto la partecipazione di 15 agenti della polizia locale, altrettanti agenti del Corpo forestale e di 14 tecnici, per lo più dell'Ersa.Intervenendo assieme al collega con delega alle Risorse agricole, Stefano Zannier, l'assessore Roberti ha spiegato che "la formazione congiunta, e l'ambito ambientale ne è un ottimo esempio, permette di ottenere un livellamento verso l'alto delle competenze e un'ottimizzazione delle risorse. Sicuramente la Regione punterà alla formalizzazione di questo tipo di collaborazione, la quale ha già prodotto ottimi risultati e rafforzato la partnership tra i diversi corpi di polizia".Roberti ha quindi rimarcato che "da un lato il personale condivide esperienze e competenze, dall'altro viene migliorato anche il servizio di controllo nelle aziende, con la definizione di parametri comuni nelle operazioni di controllo, che evitano l'assunzione di posizioni autonome e definiscono linee d'azione comuni". ARC/MA/ep