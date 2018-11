Sicurezza: Roberti, formazione specializzata per Polizia locale

Trieste, 6 nov - La Giunta regionale ha approvato il decimo programma formativo della Polizia locale del Friuli Venezia Giulia proposto dall'assessore ad Autonomie locali e Sicurezza, Pierpaolo Roberti."Stiamo investendo sulla formazione degli agenti - spiega Roberti - che quotidianamente sono a stretto contatto con il territorio nei rispettivi comuni, impegno costantemente al centro dell'attenzione che necessita di una preparazione sempre più approfondita"."La Polizia locale - prosegue l'assessore - è un presidio importante di sicurezza che deve essere valorizzato e aggiornato con l'obiettivo di creare professionalità di altissimo livello che, va precisato, già ci sono ma devono essere specializzate a fronte di richieste di intervento sempre più capillari"."Le esigenze dei cittadini in tema di sicurezza - evidenzia ancora Roberti - sono in continuo mutamento e l'Amministrazione regionale è molto attenta affinché i programmi formativi, anche grazie al confronto con altre Forze di Polizia, siano adeguati all'evoluzione delle necessità".Il programma di formazione, spiega infine Roberti, si articolerà in otto aree distinte, ovvero addestramento formale e cerimoniale (1), ordinamento, etica e deontologia (2), codice della strada (3), tutela del territorio (4), polizia amministrativa (5), armi e strumenti di autotutela (6), polizia giudiziaria (7) e comunicazione (8). ARC/FC/ep