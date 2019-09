Sicurezza: Roberti, grazie a Forze ordine per blitz a Campo Marzio

Trieste, 28 set - "Il mio ringraziamento alle Forze dell'ordine per aver prelevato gli occupanti dell'ex Sacra Osteria: casi di illegalità manifesta come questi impongono anche una stringente riflessione su spazi pubblici dati nel tempo ai centri sociali e sull'opportunità di ritornarli al più presto in disposizione di Ater e Comune di Trieste".Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti in merito all'operazione della Polizia che nel primo pomeriggio di oggi è intervenuta nell'edificio abbandonato di Campo Marzio dove una ventina di giovani - secondo le prime ricostruzioni - pernottavano con stuoie e materassini. ARC/Com