Sicurezza: Roberti, mozione CR rafforza volontà sostenere Forze Ordine

Trieste, 12 nov - "Questa mozione rafforza la volontà già espressa pubblicamente dalla Giunta Fedriga di stanziare risorse a favore dell'equipaggiamento delle Forze dell'Ordine operanti in Friuli Venezia Giulia".Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, dopo l'approvazione della mozione presentata in Consiglio regionale dalla Lega e sottoscritta da Fdi."Adesso - ha spiegato Roberti - contatteremo il ministero dell'Interno, segnalando la nostra disponibilità a finanziare attrezzature per la tutela degli agenti che prestano servizio sul territorio regionale. Se il Viminale sarà d'accordo, stabiliremo quante risorse e per quali dotazioni"."In questo modo - ha evidenziato ancora l'assessore - vogliamo dare il nostro piccolo contributo affinché gli agenti corrano sempre meno rischi, a maggior ragione dopo avere vissuto i recenti tragici fatti che, purtroppo, hanno lasciato chiaramente emergere quanto serva migliorare la sicurezza personale delle Forze dell'Ordine affinché, dopo avere svolto quotidianamente il proprio fondamentale lavoro a beneficio di tutti i cittadini, possano tornare incolumi a casa dalle rispettive famiglie". ARC/PPH-FC/ep