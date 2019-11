Sicurezza: Roberti, oltre 50% Comuni Fvg aderisce a bando telecamere

Trieste, 20 nov - "Dal mare alla montagna, passando per la pianura e i quattro ex capoluoghi di Provincia. Sono infatti 114 i Comuni del Friuli Venezia Giulia che hanno fatto domanda per ottenere i finanziamenti per l'installazione di telecamere nelle scuole e nelle strutture sociosanitarie per anziani e disabili. Oltre il 50 per cento dei Comuni della nostra regione".A diffondere il dato è l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti."Questo risultato è una risposta importantissima alla domanda di sicurezza sempre più diffusa che dimostra, una volta di più, quanto questo tipo di intervento fosse sentito dai sindaci e dai cittadini. Non bisogna infatti scordare - aggiunge Roberti - che tra i rimanenti 101 Comuni che non hanno presentato domanda, alcuni non presentano proprio le strutture con le caratteristiche previste dal bando"."Per questa iniziativa, scaduta lo scorso 13 novembre, la Giunta Fedriga - ricorda l'assessore - ha stanziato 3 milioni di euro, risorse utili a garantire agli utenti e agli operatori delle realtà coinvolte le giuste tutele".I Comuni potranno installare gli impianti nelle strutture socioeducative per la prima infanzia sia pubbliche che private, nelle scuole dell'infanzia statali e non statali nonché in quelle sociosanitarie e socioassistenziali sia per anziani sia per persone con disabilità, pubbliche e private.Dei 3 milioni complessivi previsti dal bando, 1 milione di euro è destinato agli ex quattro capoluoghi di Provincia: 50 per cento a Trieste, 25 per cento a Udine e il 12,5 per cento ciascuno a Pordenone e Gorizia.I restanti 2 milioni di euro saranno utilizzati dagli altri Comuni della regione per installare gli impianti nelle scuole per l'infanzia e prima infanzia (50%), nelle strutture per anziani (25%) e in quelle sociosanitarie e socioassistenziali per disabili (25%). ARC/RT/fc