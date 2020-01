Sicurezza: Roberti, presenza Carabinieri fondamentale per Fvg

L'assessore ha incontrato a Udine il generale Frassinetto



Udine, 29 gen - La rilevanza del ruolo svolto dall'Arma dei Carabinieri, il suo forte radicamento al nostro territorio e il rafforzamento della cooperazione interistituzionale sono stati i temi centrali dell'incontro, avvenuto a Udine, tra l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, e il comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, generale di brigata Antonio Frassinetto.



Tra gli argomenti rimarcati da Roberti anche "l'importanza della presenza dei Carabinieri sia nelle strade e nelle piazze delle nostre città per il mantenimento della sicurezza, sia nelle moltissime caserme sparse sull'intero territorio regionale, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la popolazione, soprattutto nei piccoli centri".



L'assessore ha poi sottolineato "i molti incarichi svolti dagli uomini e dalle donne che servono nell'Arma in collaborazione con le altre Forze dell'ordine, tra i quali anche la gestione del Centro permanente di rimpatrio di Gradisca d'Isonzo". ARC/MA/pph