Sisma: Arpa, in contatto con Slovenia per verifica no impatto su Krsko

Trieste, 5 dic - "Le caratteristiche del sisma dal punto di vista di localizzazione di intensità e profondità dell'epicentro non paiono essere tali da aver interessato l'area di Krsko con effetti significativi. I sistemi di monitoraggio di Arpa sono comunque attivi h24".Lo spiega il direttore di Arpa Fvg, Luca Marchesi, in merito alla scossa di terremoto di magnitudo 3,8 registrata verso le ore 17 in Slovenia con epicentro localizzato a 6 chilometri da Pivka (San Pietro del Carso), a una quarantina di chilometri dal confine italiano, con San Dorligo della Valle (Ts).Marchesi ha reso noto che l'Agenzia, su richiesta immediata dell'assessore regionale all'Ambiente e Energia, Fabio Scoccimarro, ha attivato i propri contatti con l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) e la Slovenian Nuclear Safety Administration (Snsa), quali autorità di regolamentazione competenti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione in Slovenia, e con le omologhe istituzioni nazionali in Italia che hanno attivato apposite procedure di verifica. ARC/EP