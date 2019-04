Sistema informativo: regolamento attuativo sarà approvato a giugno

Trieste, 18 apr - Il regolamento attuativo della legge regionale "Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale" (n.5 del 9 febbraio 2018) verrà approvato, e portato nella Commissione consiliare competente per il necessario parere, entro il prossimo giugno. Appositi stanziamenti saranno oggetto di previsione in sede di assestamento.Ne ha dato conto, oggi, l'assessore regionale alle Autonomie locali rispondendo ad un'interrogazione in Consiglio.La materia, inizialmente assegnata alla direzione Cultura, dal 2019 è stata inserita nelle declaratorie di competenza delle Autonomie locali. Gli importi per l'attuazione della legge prevedevano 50.000 euro nel triennio 2018-2020 per la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni a valenza regionale, 100.000 euro nel pluriennale 2019-20 per la realizzazione e la diffusione di notiziari informativi a valenza regionale e ulteriori 100.000 nel triennio 2018-2020 per il sostegno all'esercizio in forma associata delle funzioni di ufficio stampa da parte degli enti locali.ARC/LP/dfd