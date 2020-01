Sistemi informativi: Callari, superata criticità su rete Sanità Fvg

Trieste, 27 gen - "La criticità riscontrata in mattinata sulla rete che gestisce gli applicativi del sistema sanitario regionale si è verificata nella fase di installazione di alcuni aggiornamenti. Ora però che le operazioni si sono concluse, le difficoltà sono state superate e la rete viene monitorata per evitare che si ripetano ulteriori problemi".È l'assessore ai sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia Sebastiano Callari a spiegare il motivo che ha portato al disservizio riscontrato questa mattina nella rete regionale, quando tutte le strutture pubbliche territoriali si sono agganciate al sistema informatico per la normale operatività quotidiana."Sabato - spiega l'esponente dell'esecutivo Fedriga - Insiel ha effettuato un aggiornamento per migliorare il sistema Oracle che gestisce la base di dati degli applicativi clinico sanitari della regione. Trattandosi di un evento programmato e avendo utilizzato tutte le necessarie cautele, l'attività è stata eseguita in modo da minimizzare il disservizio all'utenza. Tuttavia il sistema, che ha funzionato correttamente fino alle 8.30 di oggi, ha successivamente manifestato alcuni problemi di stabilità che si sono protratti per l'intera mattinata. L'operatività degli applicativi è stata successivamente ripristinata e ora tutto sta procedendo regolarmente"."La causa del malfunzionamento - chiarisce ancora Callari - è attualmente al vaglio dei tecnici della Oracle, i quali stanno fornendo il massimo supporto di assistenza al personale tecnico di Insiel. In attesa degli esiti delle analisi compiute da coloro che hanno installato i programmi, la società informatica regionale sta monitorando costantemente la situazione in modo da poter intervenire immediatamente nell'eventualità che il problema si presenti nuovamente". ARC/AL/pph