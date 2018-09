Trieste, 6 set - La quota degli slovacchi che hanno un account bancario online è triplicata negli ultimi dieci anni e ha appena raggiunto il 50 per cento. Secondo i dati Eurostat, i numeri rientrano nella media dell'Ue e della regione dell'Europa centrale. La quota è ancora più alta in Repubblica ceca e in Austria, ma inferiore in Polonia e Ungheria. ARC/Netzapping/ma