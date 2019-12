Solidarietà: Zilli corre per Telethon, grande festa sport per ricerca

Udine, 30 nov - "Correndo tra i partecipanti della prima frazione ho potuto scorgere i sorrisi e la soddisfazione di tante persone che hanno voluto fare la propria parte in questa importante manifestazione che conferma Udine come cornice ideale e il Friuli Venezia Giulia come terra generosa e solidale: grazie a tutte le persone che hanno dato il loro contributo alla raccolta fondi per ricerca di eccellenza mirata alla cura delle malattie genetiche con grande spirito sportivo".Lo ha affermato l'assessore regionale Barbara Zilli al termine della prima frazione della maratona benefica coordinata dalla Fondazione Telethon e partita alle 15 nel capoluogo friulano, definendo l'evento "una grande festa di solidarietà e sport, che ha visto anche quest'anno la partecipazione massiccia e convinta di tante persone e istituzioni".Zilli è intervenuta in rappresentanza della Regione anche alla partenza ufficiale della maratona podistica a staffetta ventiquattro per un'ora, assieme al vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. ARC/EP