Sparatoria Trieste: Fedriga-Riccardi, Fvg riconoscente a soccorritori

Ricevuti in Regione operatori 118 intervenuti in QuesturaTrieste, 18 ott - "Sono orgoglioso che nel sistema dell'emergenza-urgenza del Friuli Venezia Giulia lavorino persone come i soccorritori che sono intervenuti in occasione della tragici fatti accaduti nella Questura di Trieste, dove hanno perso la vita gli agenti Demenego e Rotta. Si tratta di persone straordinarie, alle quali tutta la nostra regione deve grande riconoscenza perché non hanno esitato a mettere a rischio la propria incolumità per cercare di salvare la vita degli altri".Queste le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che, assieme al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha incontrato i nove operatori del Sores 118 accorsi sul luogo della sparatoria del 4 ottobre. Fedriga ha rimarcato come "sapere che anche in una situazione estrema i professionisti del nostro sistema sanitario hanno dimostrato grande coraggio, competenza e capacità è un'ulteriore conferma della necessità di valorizzare queste professionalità".Concorde Riccardi, il quale ha spiegato che "a questi soccorritori va la nostra gratitudine sia per l'impegno e il coraggio che hanno dimostrato in una situazione gravissima sia per la dedizione che mettono ogni giorno nel proprio lavoro. Stare sul fronte è sempre difficile e proprio per questo è importante, oltre a lavorare per risolvere le criticità esistenti, mettere in luce le eccellenze del nostro sistema sanitario regionale, tra le quali rientrano gli uomini e le donne del sistema dell'emergenza-urgenza intervenuti alla Questura di Trieste".Dopo aver donato ai soccorritori la spilla con il simbolo della Regione e al responsabile del 118, Alberto Peratoner, il gagliardetto del Friuli Venezia Giulia, Fedriga e Riccardi hanno assicurato che a breve effettueranno un incontro con tutti gli operatori dell'emergenza-urgenza di Trieste nella loro sede. Una proposta accolta con entusiasmo. ARC/MA/fc