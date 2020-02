Sport: assegnata ufficialmente a Fvg l'edizione invernale di Eyof 2023

Trieste, 14 feb - Ufficializzata oggi a Trieste l'assegnazione al Friuli Venezia Giulia dell'edizione invernale di Eyof 2023, il Festival olimpico della gioventù europea.L'atto formale - l'Host Region Contract - è stato firmato dal governatore della Regione, dal presidente dei Comitati olimpici europei, dal presidente del Coni e dal presidente esecutivo del Comitato organizzatore Eyof Fvg 2023.Nel corso della cerimonia è stato ricordato che Eyof 2023 rappresenta una straordinaria opportunità per il Friuli Venezia Giulia per farsi conoscere e apprezzare da una platea sempre più ampia.La Regione, infatti, sta investendo molto nello sport ad alto livello nella convinzione di avere capacità e strutture adeguate per organizzare nuovamente competizioni di respiro mondiale.È stato inoltre sottolineato che eventi internazionali di questa portata, in grado di coinvolgere un grande numero di giovani, hanno il merito di affermare i valori dello sport quale collante sociale e strumento di crescita individuale e collettiva e di sviluppo per l'intero territorio regionale.Oltre al governo nazionale e alle importanti istituzioni sportive presenti, è stato rivolto un ringraziamento particolare ai comuni montani del Friuli Venezia Giulia che dal 21 al 28 gennaio 2023 ospiteranno l'edizione invernale di Eyof.La cerimonia di apertura si terrà a Trieste, mentre Udine ospiterà quella di chiusura.Nel corso della manifestazione atleti fra i 14 e i 18 anni, provenienti da 50 Paesi europei, gareggeranno in 12 discipline sportive: sci alpino, biathlon, sci di fondo, pattinaggio artistico, hockey, combinata nordica, short track, salto con gli sci, snowboard, curling, freestyle e sci alpinismo. ARC/RT/ep