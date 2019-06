Sport: bando per contributi a sostegno attività persone con disabilità

Gibelli, 185mila € per 2019, maggiori risorse nel 2020Trieste, 29 giu - Su proposta dell'assessore regionale alla Cultura e Sport, Tiziana Gibelli, la Giunta regionale ha dato il via libera a un "Bando per la concessione dei contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità", ai sensi Testo unico in materia di sport.Si parte, in questa seconda metà del 2019 con una disponibilità finanziaria di 185 mila euro, ma "già con l'impegno - come assicura la stessa Gibelli - di incrementare le risorse il prossimo anno".Sono legittimate a presentare la domanda di contributo le associazioni e società sportive, affiliate alle Federazioni e discipline sportive paralimpiche con sede in Friuli Venezia Giulia e costituite da almeno due anni.È finanziabile l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, sia in termini di preparazione atletica e allenamenti che di partecipazione a campionati, coppe e tornei regionali/nazionali/internazionali.Sono ammissibili a contributo anche le spese di trasferta di atleti, tecnici, arbitri, dirigenti e collaboratori, l'affitto di impianti, il noleggio di mezzi di trasporto, la stampa di inviti e locandine, le spese per assistenza sanitaria e le spese per coperture assicurative.Il limite massimo di contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario non può superare l'80 per cento della spesa ammissibile e non può essere inferiore a 5 mila euro e superiore 20 mila euro.La domanda di contributo va redatta esclusivamente utilizzando il modello che sarà allegato al Bando in sede di pubblicazione e andrà presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalle ore 9:00 del 15 luglio alle ore 23:59:59 del 23 agosto 2019. ARC/PPD