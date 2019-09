Sport: Bini, da calcio femminile Tavagnacco ottima promozione per Fvg

Tavagnacco (Ud), 10 set - Il calcio femminile della massima serie è ormai di casa nel Friuli Venezia Giulia grazie all'Unione polisportiva comunale Tavagnacco, nota come Tavagnacco, che vanta ininterrottamente una formazione in serie A dal 2001."Un risultato di alto profilo agonistico - ha commentato l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo alla presentazione della stagione 2019-20 - che contribuisce a promuovere il Friuli Venezia Giulia e a farne apprezzare anche la vocazione turistico-sportiva".Bini ha evidenziato "il ruolo importante che l'intera comunità di Tavagnacco, e in particolare le famiglie delle calciatrici, svolgono per rendere possibile il perpetuarsi di un sogno per le giovani agoniste. Un traguardo - ha aggiunto - che, se da un lato rende merito alla qualità e alle doti atletiche e sportive della formazione, dall'altro evidenzia come in Friuli Venezia Giulia siano innati i valori della sportività e il desiderio di raggiungere le massime vette, misurandosi lealmente e con determinazione con gli avversari"."In un'epoca nella quale il calcio femminile ha guadagnato uno spazio mediatico importante - ha concluso l'assessore - le ragazze del Tavagnacco potranno contribuire sempre più alla visibilità nazionale e internazionale della nostra regione". ARC/CM/Red