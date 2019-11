Sport: Bini, staffetta Telethon 24X1 ora promuove migliori valori Fvg

Udine, 20 nov - "Solidarietà, sport e sociale sono i tre elementi che caratterizzano la Staffetta Telethon 24X1 ora, una corsa solidale capace di rappresentare i nostri migliori valori e di essere dimostrazione tangibile della grande forza e del grande cuore del Friuli Venezia Giulia".Lo ha detto oggi a Udine, in sala Ajace, l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo assieme al presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, alla presentazione della 21. Staffetta Telethon 24X1 ora in programma tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.Bini ha rimarcato l'importanza del sostegno alla ricerca scientifica, obiettivo della competizione, oltre al fondamentale contributo dei volontari all'evento e la presenza dei giovani."I volontari sono una parte fondamentale per la riuscita dell'iniziativa, una delle nostre migliori espressioni di solidarietà", ha indicato l'esponente della Giunta Fedriga, apprezzando anche il coinvolgimento delle scuole con la partecipazione di 1.800 studenti che sabato 30 percorreranno un circuito ad hoc di 850 metri previsto per la Staffetta Giovani."Una contaminazione con gli studenti capace di trasmettere entusiasmo e di continuare a diffondere il messaggio che la staffetta porta avanti da ben 21 edizioni" ha precisato Bini, rimarcando il sostegno dell'Amministrazione regionale all'evento.La corsa solidale udinese ha già raggiunto, in meno di una settimana dall'apertura delle iscrizioni online, il tetto massimo di partecipanti; per questo il Comitato Udinese Staffette Telethon, che organizza l'evento in collaborazione con l'Asd Universo Giovani, garantendo tutte le prerogative di sicurezza, ha deciso di offrire ad altri 60 team la possibilità di iscriversi. Al via, dunque ci saranno 660 squadre.Per accogliere il maggior numero di podisti, come è stato illustrato in conferenza stampa, il nuovo percorso messo a punto da Stefano Scaini è stato leggermente allungato, fino a raggiungere i 1.850 metri. Si partirà da piazza I Maggio per proseguire lungo via Manin, piazza Libertà, via Cavour, via Canciani, piazza San Giacomo, via Sarpi, piazzetta Marconi, Riva Bartolini, vicolo Portanuova e poi percorrere esternamente tutta l'ellisse di Giardin Grande, con una piccola circumnavigazione della collinetta di fronte al Conservatorio Tomadini.Edizione dopo edizione, l'evento è cresciuto sempre più, dando un contributo importante alla ricerca scientifica. Nel 2015 c'erano 1.600 ragazzi delle scuole e oltre 9.500 podisti della 24X1 ora, che hanno permesso di raggiungere quota 188mila euro. Nel 2016, il contatore si era chiuso a quota 209mila euro con la presenza di 453 squadre. Nel 2017, erano state 460 squadre al via, mentre le donazioni avevano raggiunto quota 220mila euro. Nel 2018, infine, Udine ha devoluto alla ricerca 250mila euro grazie a 560 squadre al via, per un totale di oltre 13mila persone impegnate nel weekend solidale. ARC/LP/fc