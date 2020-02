Sport: Coppa del Mondo, Tarvisio ospita le azzurre di sci

Tarvisio, 12 feb - Un abbraccio sentito e al tempo stesso discreto ha accolto oggi la Nazionale femminile di sci alpino sui campi Duca d'Aosta di Tarvisio.Il comprensorio sciistico friulano è stato scelto per gli ultimi allenamenti delle azzurre dello sci prima dell'appuntamento con la Coppa del Mondo di Kranjska Gora (Slovenia) in programma sabato 15 e domenica 16.Il saluto ufficiale della Regione alle giovanissime atlete è giunto dall'assessore regionale allo Sport, oltre che dal vicepresidente del Consiglio regionale, dal sindaco della città, dai rappresentanti della Federazione italiana sci FVG, dagli allievi della scuola sci e da PromoTurismoFVG che ha organizzato l'accoglienza e messo a disposizione una delle piste del comprensorio sciistico ad uso esclusivo delle atlete.Per la Regione si tratta di un'occasione per dimostrare la propria capacità di organizzazione degli eventi e dell'accoglienza turistica, oltre che un motivo di orgoglio nel contribuire alla preparazione atletica delle campionesse mondiali. Le ragazze e tutta la squadra - è stato detto - hanno anche potuto godere di un clima di riservatezza, in un contesto in cui la comunità locale si dimostra sempre rispettosa della privacy delle atlete e della professionalità dei tecnici impegnati in un duro lavoro di preparazione, sotto la guida attenta del direttore tecnico, Gianluca Rufler, e dell'allenatore, Matteo Guadagnini.Gli allenamenti sono iniziati lunedì e si concluderanno venerdì quando le ragazze dello sci partiranno per la Slovenia con la speranza di conquistare qualche podio nelle gare di slalom e di gigante. Molte aspettative si riversano su Federica Brignone, a cui mancano due podi per agganciare il primato nazionale di Debora Compagnoni (16 vittorie) ed uno per raggiungere quello di Isolde Kostner (15). Brignone si è detta soddisfatta della preparazione raggiunta e delle condizioni trovate a Tarvisio, dove, complice la variabilità del meteo, ha potuto testare i propri limiti. Soddisfatta anche la portabandiera regionale della squadra, la tarvisiana Lara Della Mea, che ha invece goduto del clima di casa. Tra le atlete che si preparano a Tarvisio ci sono anche Marta Bassino, Karoline Pichler, Laura Pirovano, Vera Tschurtschenthaler, Marta Rossetti, Anita Gulli, Martina Peterlini, Irene Curtoni, Roberta Midali e Roberta Melesi. ARC/SSA/pph