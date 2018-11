Sport/Cultura: Gibelli, 13-15/11 info day su contributi Regione

Trieste, 11 nov - La Regione organizza il 13 e 15 novembre, rispettivamente a Udine e Pordenone, due info day per illustrare ad associazioni, enti e società che organizzano attività culturali e manifestazioni sportive le modalità di accesso alle linee contributive attualmente previste.Lo annuncia l'assessore a Sport e Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, evidenziando che "gli info day rappresentano un'opportunità unica per tutti gli interessati di conoscere in modo dettagliato le caratteristiche degli avvisi pubblici e di richiedere tutte le informazioni utili a una corretta presentazione delle domande"."Avere un contatto diretto con gli uffici della direzione regionale, che ringrazio per la collaborazione, consente - sottolinea Gibelli - di non incappare in errori e, magari, rischiare l'inammissibilità".Martedì prossimo, 13 novembre, l'appuntamento con la cultura è alle ore 9.30 all'auditorium Comelli, presso la sede della Regione in via Sabbadini 31. Ai settori di intervento ormai consolidati, fa sapere Gibelli, per il 2019 si aggiunge la novità di due bandi tematici trasversali riguardanti Leonardo da Vinci, nella ricorrenza del 500. anniversario della morte, e Aquileia, in occasione del 2200. anniversario della fondazione. Si tratta, complessivamente, di 11 avvisi per i quali sarà possibile richiedere, dal 15 novembre all'11 dicembre, incentivi fino al 100 per cento dei costi ritenuti ammissibili.Due giorni dopo, ovvero giovedì 15 novembre, sarà la volta dello sport con l'incontro informativo in programma alle ore 10 all'auditorium Concordia di Pordenone, in via Interna 2. Le domande di contributo, ricorda Gibelli, sono relative ad eventi previsti nell'arco temporale dal 1 gennaio 2019 al 30 aprile 2020 e, in questo caso, si possono presentare entro le ore 12 del 30 novembre tramite l'apposita piattaforma web sul sito istituzionale della Regione.ARC/FC