Sport: Fedriga, Lisa Vittozzi simbolo importanza Sappada per Fvg

Storico doppio successo dell'azzurra nella cdM di biathlon



Trieste, 12 gen - "Lisa Vittozzi è il simbolo di un Friuli Venezia Giulia socialmente e sportivamente più completo grazie all'acquisizione di Sappada, ormai a tutti gli effetti una risorsa territoriale e turistica in più per la nostra comunità regionale".



Lo afferma il governatore Massimiliano Fedriga, commentando con grande entusiasmo lo storico doppio trionfo della quasi 24enne (li compirà il 4 febbraio) sappadina Lisa Vittozzi nella tappa di coppa del Mondo di biathlon a Oberhof, in Germania, dove l'azzurra, tesserata per il centro sportivo Carabinieri, si è imposta giovedì scorso nella prova sprint e oggi, prima volta assoluta per l'Italia in questo format di gara, si è ripetuta nell'inseguimento.



"La crescita sportiva di Lisa - aggiunge Fedriga - è stata costante negli anni a testimonianza di un doppio traguardo conquistato tutto meno che per caso, grazie a impegno, talento e tanta determinazione figlia di una mentalità che, in Friuli Venezia Giulia, a maggior ragione nelle aree montane, è caratterizzata da tenacia e invincibile forza di volontà".



Nessun dubbio, quindi, sul radicamento sappadino di Lisa, la cui madre gestisce insieme alle sorelle il Valgioconda, uno dei principali alberghi di Sappada.



"Dagli sport invernali - conclude il governatore - giunge quindi una straordinaria notizia che è anche un'ulteriore iniezione di fiducia in vista di quello straordinario appuntamento che sono gli Eyof invernali 2023, il festival europeo giovanile della neve che garantirà un enorme impulso a tutto il comparto turistico della regione".



