Sport: Fedriga, Stibilj è testimonial Fvg nel mondo

Trieste, 3 ago - "Silvia Stibilj non è solo un'affermata campionessa, ma una testimonial del Friuli Venezia Giulia nel mondo."E' con queste parole che stamattina, negli uffici della Presidenza della Regione a Trieste, il governatore Massimiliano Fedriga ha voluto salutare la stella del Pattinaggio Artistico Triestino, fresca vincitrice del suo quinto oro mondiale a Barcellona.Durante l'incontro, al quale ha preso parte anche l'assessore Pierpaolo Roberti, Fedriga ha sottolineato "il valore dello sport quale collante sociale e veicolo di promozione del territorio" e ha posto l'accento sulle prestazioni dei campioni 'made in Friuli Venezia Giulia' "cui va riconosciuto l'indiscusso merito di regalarci forti emozioni e vetrine internazionali di assoluto prestigio".Proprio per queste ragioni, il governatore ha dunque ringraziato Silvia Stibilj "a nome dell'intera comunità regionale di cui è ambasciatrice e alla quale sono certo saprà donare ulteriori brillanti successi". ARC/DFD