Sport: Gibelli, auspico che Pordenone giochi con le migliori squadre

Trieste, 29 ago - "In attesa della presentazione ufficiale dei Ramarri l'auspicio non può che essere quello di vedere nuovamente il team pordenonese giocare il tutto per tutto contro le migliori squadre della massima serie, come successo recentemente in Coppa Italia contro l'Inter, quando i nerazzurri sono riusciti a vincere solo ai rigori". È questo il pensiero espresso dall'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, che questa sera parteciperà a Pordenight, l'evento di presentazione della prima squadra e del settore giovanile del Pordenone Calcio in programma in piazza XX Settembre.Gibelli ha quindi spiegato di essere certa che "anche quest'anno i neroverdi sapranno regalare ai propri tifosi emozioni uniche e che la città e tutto il suo territorio riusciranno a far sentire alla squadra vicinanza e affetto". Riferendosi, poi, ai ragazzi del settore giovanile l'assessore, ricordando i successi delle squadre Under 17 e Under 16, ha ribadito "il ruolo fondamentale che lo sport svolge nella crescita dei ragazzi. Impegnarsi in un'attività fino a raggiungere livelli agonistici è una dimostrazione non solo di capacità atletica, ma anche di dedizione e impegno. Caratteristiche, queste ultime, che sono sicuramente fondamentali nella crescita e nella maturazione di un individuo che desidera essere protagonista del proprio destino e membro attivo della società".L'assessore ha quindi rivolto un sincero "in bocca al lupo ai neroverdi del Pordenone Calcio" ed ha confermato la vicinanza della Regione alla squadra. ARC/MA