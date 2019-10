Sport: Gibelli, Barcolana si coniuga con cultura e impegno sociale

Trieste, 12 ott - "La Barcolana è sicuramente un momento di divertimento e uno strumento di marketing territoriale per l'intero Friuli Venezia Giulia, ma in primo luogo è un evento sportivo, che anche quest'anno, con la presenza degli atleti dell'Asd Fai Sport, si arricchisce di un elemento importante come l'impegno sociale e grazie alla concomitanza con le Giornate Fai d'Autunno si coniuga bene con la cultura".Lo ha dichiarato l'assessore regionale a Cultura e sport, Tiziana Gibelli, durante l'incontro con gli atleti paralimpici dell'Associazione sportiva dilettantistica Fai Sport di Pasian di Prato (Udine) e i loro famigliari e accompagnatori, che questa mattina hanno visitato la Capitaneria di porto di Trieste e le imbarcazioni della Marina militare lì ormeggiate.Gibelli ha sottolineato che "alcuni di questi ragazzi sono dei campioni nelle rispettive discipline, mentre per altri lo sport è un modo per riappropriarsi di alcuni dei momenti di gioia che la vita ha negato loro. Sono persone che hanno un grande cuore e quindi sarò felice di essere al loro fianco ad ogni edizione della Barcolana".Successivamente l'assessore ha raggiunto Palazzo Brambilla Morpurgo, uno degli edifici storici della nostra regione che oggi e domani saranno visitabili in occasione delle Giornate Fai d'autunno e ha rivolto "un sincero ringraziamento ai volontari del Fondo per l'ambiente italiano, che in questi giorni si mettono a disposizione dei numerosi turisti presenti in città e dei tanti triestini che vogliono scoprire luoghi sconosciuti della propria città".Gibelli ha quindi evidenziato il successo della manifestazione ed elogiato la preparazione dei 'Ciceroni' che guidano i turisti durante le visite, rimarcando che "questi giovani rinunciano al proprio tempo libero per offrire un servizio ai cittadini e alla Regione, garantendo la possibilità di conoscere la storia dei palazzi e delle dimore storiche della nostra regione".L'assessore ha quindi visitato la mostra 'Studio Luttazzi', dedicata al grande musicista Lelio Luttazzi e allestita proprio a Palazzo Brambilla Morpurgo grazie alla donazione da parte della moglie dell'artista di un eterogeneo insieme di materiali che ne documentano la vita e l'attività.In occasione delle Giornate Fai d'autunno e in concomitanza con la Barcolana, nel capoluogo regionale il gruppo Fai Giovani di Trieste ha organizzato un itinerario incentrato sul Borgo Giuseppino, con la visita ai palazzi Brambilla Morpurgo e Vivante, entrambi in largo Papa Giovanni XXIII, e al Palazzo Vescovile, noto anche come Palazzo Vicco, in via Cavana 6.Per conoscere l'elenco completo dei siti visitabili in Friuli Venezia Giulia e avere maggiori informazioni sugli orari consultare i siti www.fondoambiente.it o www.giornatefai.it. ARC/MA/ep