Sport: Gibelli, da Regione sostegno a manifestazioni e impianti

Attenzione particolare alle attività paralimpicheTrieste, 28 gen - "Nonostante le sue piccole dimensioni, il Friuli Venezia Giulia è teatro di numerosi eventi sportivi a livello internazionale e può vantare moltissimi atleti che hanno raggiunto risultati di eccellenza a livello nazionale, europeo e mondiale".Ad affermarlo l'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli nel corso della cerimonia finale di consegna delle benemerenze 2017 che il CONI nazionale, per tramite del CONI regionale, conferisce ogni anno a dirigenti, società, tecnici e atleti del Friuli Venezia Giulia che hanno dato lustro al mondo dello sport, nonché al Comitato Italiano Paralimpico."Ogni anno - ha rilevato Gibelli - la nostra regione riesce ad esprimere molti campioni nazionali ed internazionali nelle più diverse discipline sportive. Il merito va ai nostri ragazzi che si allenano con dedizione ed impegno, ma anche alla professionalità dei tecnici e dei dirigenti delle oltre tremila società sparse sul territorio che operano con capacità e competenza"."La Regione Friuli Venezia Giulia è sempre stata molto vicina al mondo dello sport, anche con investimenti e contributi a sostegno delle manifestazioni sportive e dell'impiantistica. Un'attenzione particolare è riservata anche alle attività paralimpiche, grazie alla legge che riconosce contributi specifici per le spese ordinarie"."A nome della Regione - ha concluso l'assessore Gibelli - ringrazio tutti i nostri campioni per il lustro che hanno portato e che continuano a portare al Friuli Venezia Giulia e naturalmente anche le società sportive che, oltre all'attività agonistica, portano avanti anche i valori sociali dello sport che sono determinanti per favorire la crescita delle nuove generazioni". ARC/PPD/com