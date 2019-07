Sport: Gibelli, grazie a Fisr per aver scelto Piancavallo

La località ha ospitato i Campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelleTrieste, 29 lug - "Sono particolarmente lieta che la FISR, Federazione italiana sport rotellistici, abbia eletto Piancavallo sede dei Campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle: 900 tra atleti, preparatori e accompagnatori per due settimane hanno popolato non solo Piancavallo ma anche Aviano, Barcis e tutta la Pedemontana occidentale, avendo modo di conoscere la bellezza della nostra montagna e di apprezzare la nostra ospitalità, oltre che il nostro amore per lo sport".Lo ha affermato l'assessore regionale alla Cultura e sport, Tiziana Gibelli, che ieri sera assieme al sindaco di Aviano Ilario De Marco e all'assessore al Turismo Danilo Signore ha assistito alle esibizioni di alcune atlete di categoria D e partecipato alle premiazioni della competizione."Devo dire - ha sostenuto l'assessore - che sono rimasta positivamente impressionata dalla bravura delle ragazze sia sul piano artistico che sul piano atletico. Ho premiato la prima classificata ma avrei voluto premiarle tutte, anche quelle che dopo mesi di preparazione sono incappate in un errore, più o meno grave, che ha compromesso il risultato".Il campionato italiano per singoli, coppie e danza si è svolto a Piancavallo dal 23 al 28 luglio. Organizzato a cura della Polisportiva Eurosportvillage, è stato ospitato al Palaghiaccio. ARC/Com