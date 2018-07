Sport: Gibelli, impianto indoor Pordenone per rilancio atletica

Pordenone, 20 lug - Un esempio da seguire, quello rappresentato dal percorso scelto dal Comune di Pordenone per recuperare la pista di atletica leggera già esistente nel complesso sportivo, e completare nel contempo gli impianti che ne fanno parte, situati nel cuore della città, assicurando così la possibilità di rilanciare una tradizione che ha contraddistinto Pordenone nell'atletica leggera.È quando ha affermato l'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, intervenendo a Pordenone alla cerimonia inaugurale della pista di atletica a sei corsie e allo scoprimento di una targa alla memoria di Gianfranco Chessa, che fu preparatore di Alessia Trost e al quale è stato intitolato l'impianto indoor che ora completa la struttura sportiva.Gibelli ha inoltre rilevato che, a differenza di altre realtà, in questo caso gli impianti dell'atletica leggera sono stati recuperati e completati, per concorrere a rilanciare e a valorizzare questa disciplina che ha rappresentato, e può ancora rappresentare, un elemento di arricchimento per la comunità locale e nel contempo una risorsa e una proposta attrattiva per la città.L'impianto da oggi è intitolato a Mario Agosti, pordenonese, che fu un giavellottista di livello nazionale, mentre la gestione è stata affidata alla Fidal, la Federazione italiana atletica leggera.Come hanno spiegato il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, e l'assessore ai lavori pubblici e allo sport, Walter De Bortoli, assieme alla nuova pista, omologata per meeting di atletica di carattere nazionale, a alla palestra con le attrezzature per la preparazione indoor, vi sono gli impianti per il salto e per il lancio del peso e del giavellotto.Strutture che consentiranno a Pordenone di ospitare nuovamente manifestazioni sportive di alto livello. ARC/CM/ppd