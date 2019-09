Sport: Gibelli, insieme a Barcolana promuoveremo l'Art Bonus regionale

Trieste, 25 set - "Grazie a Barcolana cercheremo di far conoscere al massimo la novità dell'Art Bonus regionale, spiegando a tutti come si possa essere interessanti per gli sponsor di iniziative di carattere culturale organizzate nel Friuli Venezia Giulia".Lo ha detto l'assessore alla cultura e allo sport, Tiziana Gibelli, nel corso della conferenza stampa di avvio della 51esima edizione della Barcolana. Per introdurre l'Art Bonus regionale - le nuove disposizioni che prevedono contributi sotto forma di credito d'imposta per stimolare il mecenatismo in ambito culturale - l'assessore Gibelli ha voluto fare riferimento alla mitologia greca. "Si tratta di una impresa da Argonauti ma anche noi conquisteremo il nostro Vello d'oro. Ci batteremo affinché Barcolana possa diventare sempre più bella, ma al tempo stesso chiederemo a questa grande manifestazione di aiutare tutti gli altri eventi sportivi e culturali della nostra regione a essere sempre più attrattivi"."Mi aspetto di tutto e di più sia dall'edizione 50+1 che da tutte le altre iniziative che insieme a Barcolana sapremo costruire. Eventi che - ha detto in conclusione - finiranno per stupire". ARC/RT/ep