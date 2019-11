Sport: Gibelli, Regione sostiene cultura sportiva scolastica

Trieste, 20 nov - "Lo sport ha una forte valenza formativa ed è importante cercare di avvicinare ed educare tutti i bambini alle diverse discipline. Diffondere una cultura sportiva significa, infatti, insegnare alle nostre giovani generazioni l'importanza della competizione pacifica, del rispetto delle regole e della considerazione per l'avversario, oltre a importanti valori quali l'amicizia, lo stare insieme, il rispetto per gli altri e la correttezza".Queste le parole che l'assessore allo Sport del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, ha rivolto oggi a Trieste agli studenti premiati nel corso della cerimonia conclusiva dell'attività sportiva scolastica 2018-19 svoltasi nella sede della società Triestina della Vela (Stv). Oltre agli studenti che hanno raggiunto ottimi risultati alle finali nazionali dei Campionati studenteschi, sono stati premiati anche gli Istituti che si sono particolarmente distinti nell'attività sportiva scolastica dello scorso anno."I principi dello sport - ha aggiunto Gibelli - rappresentano una risorsa educativa di fondamentale importanza per quelli che saranno gli adulti di domani e trovano nelle attività didattiche curricolari ed extracurricolari delle nostre scuole uno dei loro riscontri concreti"."Mi preme sottolineare - ha proseguito l'assessore - come queste attività svolgano una funzione essenziale di promozione dei valori e della cultura dello sport, da intendersi non come un mero laboratorio di campioni ma, anzitutto, come momento di partecipazione e di opportunità per tutti".Anche per questo, ha ricordato Gibelli "la Regione ha sostenuto e continua a sostenere a livello finanziario il Miur e il Coni, cercando di garantire e implementare su tutto il territorio regionale l'attività sportiva scolastica".L'assessore ha quindi rivolto i propri "complimenti a tutti i ragazzi che si sono distinti e che hanno partecipato ai Campionati studenteschi 2018-19 con l'auspicio che questo sia solo l'inizio di una serie di successi nello sport e nella vita". ARC/SSA/fc