Sport: Gibelli, Vivaro sa abbinare cultura e attività sportive

Trieste, 27 mag - "Vivaro è un territorio comunale che ha sviluppato un ottimo connubio tra attività culturali, in particolare nel campo del recupero archeologico, e la pratica sportiva, tra le quali spicca l'odierna Festa regionale Primi Calci".Lo ha affermato l'assessore regionale alla Cultura e allo Sport Tiziana Gibelli che oggi ha preso parte alla Festa, già "Fun Football", promossa nel comune della Destra Tagliamento dalla Federazione italiana gioco calcio, cui prendono parte circa 700 ragazzi di età compresa tra i cinque e i sette anni. Sempre accompagnata dal sindaco di Vivaro Mauro Candido, l'assessore, dopo una presa di contatto in municipio con la Giunta comunale, ha visitato a Tesis di Vivaro il Museo archeologico, incontrando il Gruppo archeologico Cellina Meduna "Conte di Ragogna".Intervenendo alla manifestazione Prima Calci, uno dei più importanti eventi sportivi a livello giovanile in regione, "ho potuto verificare come a Vivaro, accanto al calcio - ha rilevato Gibelli -, siano ben coniugate altre discipline sportive come l'arrampicata e il tiro con l'arco". La stessa manifestazione odierna conserva un'impronta polisportiva, facendo precedere a un pomeriggio tutto dedicato al pallone una mattinata all'insegna di svariati giochi popolari tra i quali il tiro alla fune.Nel campo sportivo di Vivaro, insieme ai dirigenti della Figc - il presidente regionale Ermes Canciani e il delegato pordenonese Giorgio Antonini -, del Coni - con il delegato pordenonese Giancarlo Caliman - e ai dirigenti di numerose società sportive del Friuli Venezia Giulia, erano presenti, tra gli altri, il senatore Franco Dal Mas e il consigliere regionale Christian Vaccher. ARC/PPH/ppd