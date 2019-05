Sport: Regione sostiene Corri Trieste che guarda anche a sociale

Trieste, 20 mag - La Regione sostiene la 17.a Corri Trieste, la manifestazione di corsa su strada in programma domenica 26 maggio nel capoluogo giuliano, in quanto oltre allo sport guarda anche al sociale attraverso la partnership con Telethon.L'amministrazione regionale, rappresentata alla presentazione dell'evento dall'assessore all'Ambiente, ha evidenziato l'importanza di coniugare al fattore agonistico quello morale che si associa ai valori fondanti dello sport, quali la lealtà e l'uguaglianza, ricordando come in questo senso nel passato ci siano stati protagonisti di imprese che hanno contrassegnato un'epoca.L'episodio citato è quello che vide protagonista alle Olimpiadi di Berlino del 1936 il campione statunitense di colore Jesse Owens, il quale, in una situazione ambientale particolarmente difficile, trovò sostegno nell'atleta tedesco Carl Ludwig Long. Da lì nacque un'amicizia che, nonostante la prematura scomparsa di Long avvenuta nel 1943, Owens mantenne salda restando in contatto per tutta la vita con i familiari di quel saltatore in lungo che, da avversario, lo aiutò a vincere una medaglia d'oro.Una storia che insegna come si possa essere vincenti sia nello sport sia nella vita, ha sottolineato la Regione, rimarcando la valenza del trasferimento di questi concetti ai giovani con l'obiettivo di spiegare loro che, dietro a un successo sportivo, non c'è solo il talento o la fortuna, ma anche e soprattutto tanto sacrificio.La Regione ha quindi evidenziato come, grazie al numero e alla qualità di eventi realizzati sul territorio, l'obiettivo possa essere quello che il Friuli Venezia Giulia rafforzi la sua posizione nella graduatoria delle regioni più sportive d'Italia, grazie anche al primato ricoperto da Trieste in questa speciale classifica.Due sono le competizioni all'interno della Corri Trieste: la competitiva di 10 km e la Telethon run family di 5 km. ARC/GG/fc