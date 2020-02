Sport: ricevuti in Regione gli atleti olimpionici triestini

Trieste, 5 feb - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, insieme all'assessore regionale allo Sport, ha ricevuto oggi a Trieste, nella sede della Regione, il presidente dell'associazione nazionale Atleti azzurri e olimpici d'Italia (Anaoai) di Trieste e i componenti del nuovo comitato direttivo del sodalizio, insediatosi nel mese di gennaio.Oltre ad esprimere soddisfazione e orgoglio a nome della comunità per i risultati olimpionici raggiunti dagli atleti, nel corso dell'incontro è stato evidenziato come lo sport sia fondamentale per la crescita e lo sviluppo di una società, con particolare riferimento alle giovani generazioni. La pratica sportiva educa all'impegno e al sacrificio, insegna ad affrontare gli ostacoli e superare le difficoltà e diviene così, con il suo bagaglio valoriale, un modello di riferimento sociale e culturale per l'intera collettività.È stato quindi ricordato come l'amministrazione regionale, di concerto con PromoturismoFVG, abbia scelto di promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia anche attraverso gli atleti e le atlete del territorio, ritenendoli testimonial di prestigio, capaci di rappresentare nel modo migliore la nostra comunità.Altre collaborazioni con gli olimpionici di Trieste e del Friuli Venezia Giulia sono allo studio anche in relazione alle ormai prossime Olimpiadi di Tokyo che inizieranno in luglio. ARC/CCA/ep