Sport: Roberti, Pallanuoto Trieste realtà da primato che promuove Fvg

Trieste, 24 set - Le due squadre della Pallanuoto Trieste che, dal prossimo 5 ottobre, saranno impegnate nella massima serie nazionale maschile e femminile sono state presentate oggi nel capoluogo giuliano dal presidente del sodalizio, Enrico Samer, alla presenza dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti e, tra gli altri, del vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo, del vicesindaco Paolo Polidori e del presidente del Consiglio comunale, Francesco Panteca."Trieste - ha commentato Roberti - si conferma capitale dello sport a ogni livello, da quello amatoriale che coinvolge giovani e meno giovani nell'attività motoria all'agonismo più qualificato, ovvero il caso della Pallanuoto Trieste che, in pochi anni, è riuscita a inserirsi tra le realtà nazionali più consolidate nei campionati di serie A1 maschile e femminile"."Per la città e per l'intera regione - ha evidenziato l'assessore Fvg - è motivo di concreta soddisfazione in quanto la visibilità del territorio passa anche dal grande sport e, a questo proposito, la pallanuoto triestina è ormai una certezza consolidata"."L'auspicio - ha concluso Roberti - è che la crescita della Pallanuoto Trieste, fondata sulla giusta lungimiranza rispetto al lavoro quotidiano con i giovani, possa essere da esempio e rappresentare uno stimolo per l'intero movimento sportivo, così come per le realtà economiche del territorio che, investendo nello sport, possono trarre benefici in termini di immagine e di conoscibilità".Tra i primati conquistati dalla Pallanuoto Trieste con la recente promozione nella massima serie delle Orchette, ha fatto notare Samer, anche quello di essere l'unica società assieme alla Florentia a vantare una propria squadra in entrambi i campionati di A1, "con la differenza che Trieste ha 20 anni di storia mentre Firenze ha superato i cent'anni". ARC/FC/ep