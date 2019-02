Sport: Scoccimarro, Atleti Azzurri testimonial vitalità movimento Fvg

Trieste, 16 feb - "La presenza di tanti giovani alla premiazione degli sportivi triestini che hanno vestito la maglia azzurra della Nazionale nel 2018 è un ottimo segnale della vitalità di un movimento cittadino nuovamente recensito come il più vitale d'Italia, e, più in generale, di un Friuli Venezia Giulia ai vertici assoluti dello sport".



Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, intervenendo a margine della tradizionale passerella annuale degli Atleti Azzurri svoltasi al Ridotto del Teatro Verdi.



"La Regione - ha aggiunto Scoccimarro - considera lo sport come un veicolo essenziale per la promozione della salute, delle relazioni sociali e del turismo territoriale".



"A questo proposito - ha evidenziato l'assessore - continueremo a impegnarci per garantire allo sport tutto, dall'attività di base alle eccellenze agonistiche, il massimo supporto possibile, auspicando che alcuni dei premiati di oggi possano diventare veri e propri testimonial sul campo di una regione sempre più attrattiva".



"Un esempio per tutti - conclude Scoccimarro - è rappresentato da Nicolas Perossa che, a 10 anni appena compiuti, è già ai vertici internazionali degli scacchi, dimostrando così che, in un'epoca dove troppo spesso le relazioni interpersonali avvengono attraverso canali social e playstation, si può ancora sviluppare le proprie capacità in uno sport della mente dove il confronto con l'avversario favorisce la crescita e l'evoluzione della persona anche in ambito sociale".

ARC/FC