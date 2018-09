Sport: Scoccimarro, orgogliosi per 100 anni Triestina Nuoto

Trieste, 25 set - "Cento anni di gloria per la Triestina Nuoto sono anche cento anni di orgoglio da parte di tutto il Friuli Venezia Giulia per i risultati conseguiti a ogni livello, da quello olimpico all'attività di base, grazie a un impegno costante all'insegna di entusiasmo e alta professionalità".Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, intervenendo alla cerimonia per il centenario della Triestina Nuoto che si è svolta nel salone di rappresentanza del Palazzo Regione.Scoccimarro si è quindi complimentato con i vertici della società per un lavoro "proficuo, instancabile e riconosciuto in ogni sede", congratulandosi personalmente con le più recenti medagliate internazionali, la vicecampionessa europea di tuffi dai 10 metri, Noemi Batki, e la plurimedagliata ai Summer Games Inas, Giorgia Marchi. ARC/FC