Sport: Scoccimarro, sostegno a eventi inclusivi che difendono ambiente

Presentata 45. Carsolina Cross in programma domenica 10/11Trieste, 4 nov - "Oggi è in atto una vera rivoluzione culturale ed è molto bello che importanti manifestazioni sportive della nostra regione siano sempre più attente alle tematiche ambientali".Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alla Difesa dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, nel corso della presentazione della 45. edizione della Carsolina cross.In programma domenica 10 novembre sul percorso tracciato all'interno dell'aerocampo di Prosecco, la gara nazionale di corsa campestre Carsolina cross 2019, organizzata da Trieste Atletica, si caratterizza per essere non solo una manifestazione di altissimo livello, valida come selezione per gli atleti che puntano a vestire la maglia azzurra ai prossimi Europei di cross, ma anche per essere plastic free e inclusiva grazie al progetto Atleti anche Noi che vedrà i minori con disabilità intellettivo-relazionali gareggiare fianco a fianco con ragazzi normodotati sotto l'egida della Fidal."La Regione - ha precisato Scoccimarro - vuole sostenere lo sport ecologico. Per sensibilizzare i cittadini all'uso di materiali ecocompatibili mettiamo a disposizione delle società sportive contributi specifici per le ecofeste, uno strumento particolarmente apprezzato visto che le domande crescono in modo esponenziale"."Inoltre - ha aggiunto l'assessore - abbiamo lanciato Tifo Pulito che potrà essere utilizzato sia dalle tifoserie delle grandi realtà professionistiche sia dalle società dilettantistiche che vogliono ottenere dei contributi per utilizzare piatti, stoviglie e bicchieri compostabili"."Sono molto contento, infine, che la Carsolina cross sia una iniziativa inclusiva in particolare dei giovani che presentano delle disabilità. Saremo sempre al fianco - ha detto in conclusione Scoccimarro - di chi porta avanti progetti di inclusione in grado di coinvolgere sia i giovani con disabilità sia quelli che hanno difficoltà di tipo economico". ARC/RT/fc