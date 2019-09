Sport: Scoccimarro, Tifo Pulito e scaramanzia per la Pallamano Trieste

Trieste, 4 set - "Il Tifo Pulito deve essere rispetto per l'avversario così come per l'ambiente che, nel caso di eventi che si svolgono nei palasport, significa lasciare gli spazi utilizzati nelle migliori condizioni possibili, evitando di abbandonare immondizie e materiali di qualsiasi tipo".



Lo ha affermato l'assessore alla Difesa dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, intervenendo alla presentazione della Pallamano Trieste Alabarda che si appresta ad affrontare nella massima serie la sua 50. stagione agonistica.



"Nel corso degli anni - ha ricordato Scoccimarro - l'Alabarda ha annoverato nelle sue fila grandi campioni che hanno fatto la storia dello sport triestino sotto l'eterna guida del professor Lo Duca, ma anche raccolto il gradimento di uomini d'azienda come Mario Cividin e Mario Dukcevich che sono stati, nel tempo, sostenitori fondamentali della pallamano giuliana".



"Ora - ha evidenziato l'assessore - è sempre più difficile per tutti reperire sponsor in grado di valorizzare lo straordinario impegno delle nostre società, tuttavia è necessario non demordere affinché la crescita del territorio sia abbinata anche a risultati di alto livello in una Trieste che si conferma sul podio delle città più sportive d'Italia".



"Da troppo tempo - ha concluso Scoccimarro - la Pallamano Trieste è ferma a quota 17 scudetti: auspico che quanto prima si possa diventare maggiorenni, lasciandosi alle spalle anche la scaramanzia".

ARC/FC