Sport: Zilli, 54. Giro internazionale Fvg è trampolino grandi campioni

Gorizia, 8 set - "Una manifestazione che fa bene allo sport e che rappresenta un trampolino di lancio per grandi campioni". Così l'assessore regionale Barbara Zilli ha definito il Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per élite e under 23, conclusosi oggi al termine della terza tappa con arrivo a Gorizia.Dopo due anni di stop, è ritornata sulle strade della regione una manifestazione che, nel 2018, giunge alla sua 54. Edizione; "un numero che parla da solo - ha detto Zilli - dimostrando la storicità di una gara alla quale in passato hanno partecipato ad esempio un giovanissimo Felice Gimondi ma anche altri big come Claudio Chiappucci e Gilberto Simoni".Per l'assessore regionale "il giro internazionale è un'ottima vetrina per i giovani atleti ma anche, come narra l'albo d'oro delle precedenti edizioni, un trampolino di lancio per i campioni di domani. Non dobbiamo dimenticare - ha detto ancora Zilli - quanto il Friuli Venezia Giulia ha dato e sta dando come numero di atleti al ciclismo internazionale. Solo in ordine di tempo non possiamo non ricordare la vittoria di Alessandro De Marchi e il terzo posto di Franco Pellizzotti nell'11. tappa della Vuelta. Ma di esempi ne possiamo fare ancora tanti, perché questa disciplina è nel dna di chi pratica sport nella nostra regione".La prova quest'anno ha visto ai nastri di partenza 27 squadre, molte delle quali provengono da diversi Paesi europei. "L'internazionalità del Giro - ha aggiunto Zilli - rappresenta anche un motivo per coniugare sport e turismo; con la presenza di atleti di altre nazioni, questa manifestazione consente di far conoscere loro e ai componenti dello staff dirigenziale una regione piena di potenzialità come la nostra. Un connubio, questo, molto positivo che continueremo a sostenere creando così occasioni di attrazione con indubbie ripercussioni positive sull'economia e sul movimento turistico regionale". ARC/AL/ppd