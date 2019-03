Sport: Zilli, a Buja una premiazione che è di buon esempio

Trieste, 22 mar - Anche quest'anno il Comune di Buja (Udine) ha premiato i suoi migliori sportivi nel corso di una cerimonia svoltasi in Municipio e alla quale ha preso parte anche l'assessore regionale Barbara Zilli."È stata un'occasione importante - ha commentato l'esponente della Giunta Fedriga - perché questa manifestazione riconosce il valore di un territorio che da sempre coltiva campioni e vive lo sport a 360 gradi, dall'attività di base all'agonismo di prima fascia".Dopo avere premiato un calciatore di oggi, il ventenne Luca Nicoloso che attualmente milita nell'Adriese, e uno di ieri, Rudi Fasiolo, Zilli ha ribadito quanto la premiazione di Buja rappresenti "un esempio virtuoso di istituzione vicina ai giovani che, anche attraverso la pratica sportiva, sono in grado di acquisire e coltivare valori fondamentali per la vita di una comunità"."Non a caso - ha ricordato l'assessore - Buja fa parte di Sportland, il progetto sostenuto dalla Regione che punta a valorizzare l'economia e il turismo dell'area Pedemontana e dell'Alto Friuli". ARC/FC