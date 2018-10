Sport: Zilli, bene promozione Fvg attraverso eventi

Trieste, 14 ott - "Grazie al connubio tra sport e valorizzazione del territorio oggi Montenars è stata la capitale friulana dell'autunno". Questo il commento dell'assessore regionale alle Finanze e patrimonio, Barbara Zilli, a margine delle premiazioni della terza edizione della Tulin Skyrun, alle quali ha partecipato in rappresentanza della Giunta. La corsa in montagna, tenutasi in contemporanea alla tradizionale Festa delle castagne, si è sviluppata lungo un percorso di 17 chilometri nell'ambiente alpino e collinare del Comune di Montenars.



Evidenziando la rilevante adesione di corridori, Zilli ha rimarcato che "attraverso manifestazioni come questa, capaci di calamitare l'attenzione di oltre 450 partecipanti tra atleti a partecipanti al trial non competitivo, è possibile promuovere le bellezze paesaggistiche della nostra regione, in questo caso della pedemontana, e al tempo stesso favorire uno stile di vita sano".



L'assessore ha quindi spiegato che "l'ottima organizzazione della manifestazione, la quale rientra nel progetto Sportland, ha permesso di rendere l'evento congeniale ad un pubblico ampio, non limitando così l'adesione ai soli sportivi, ma anzi aprendolo anche a chi ha approfittato per fare una camminata tra i monti".



All'evento ha partecipato, tra gli altri, anche il sindaco di Montenars, Claudio Sandruvi. ARC/MA/fc