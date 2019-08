Sport: Zilli, Giro ciclistico arricchisce offerta internazionale Fvg

Udine, 31 ago - "Il valore dello sport, della solidarietà e dell'impegno sono rappresentati ai massimi livelli nel ciclismo e la Regione è quindi orgogliosa di stare al fianco della 55ma edizione del Giro internazionale del Friuli Venezia Giulia organizzato dalla Libertas Ceresetto, che con passione cura da anni una manifestazione sportiva ricca anche di eventi collaterali: la Regione continuerà a esservi vicina e a collaborare anche perché i tracciati siano improntati alla massima sicurezza".Lo ha affermato l'assessore regionale Barbara Zilli intervenendo alla presentazione nello Show rondò del Città Fiera a Torreano di Martignacco del 55° Giro ciclistico internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per under 23 ed élite.Il Giro - ha ricordato il presidente della Libertas Ceresetto Andrea Cecchini - si disputerà dal 4 al 7 settembre ed è la principale manifestazione a livello nazionale per le categorie under 23 ed élite; nato nel 1962 con l'organizzazione della Libertas Udine, il Giro della Regione ha assunto negli anni una rilevanza internazionale (per 12 volte è stato vinto da un atleta straniero) ed è un vero e proprio trampolino di lancio per atleti dilettanti, ma prossimi al passaggio al professionismo. Quest'anno sono attese 35 squadre per 175 atleti, la metà dei quali provenienti dalle migliori squadre italiane e l'altra metà da società europee ed extraeuropee."La manifestazione - ha sottolineato Zilli - oltre che un importante appuntamento sportivo, è anche un'ottima occasione di promozione turistica dei territori interessati dal transito della carovana, che avranno visibilità sui vari media in Italia ed all'estero, sia per le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche che per le eccellenze legate alle tradizioni ed all'enogastronomia." ARC/EP/dfd