Sport: Zilli, Giro ciclistico Fvg palestra per campioni di domani

Trieste, 4 set - "Il giro ciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia, gara a tappe per élite e under 23, si conferma un evento sportivo di prima piano per la nostra regione, in particolare per il ruolo da protagonisti che assegna ai giovani atleti. È infatti attraverso iniziative come questa che si coltivano quelli che saranno i campioni di domani, in una disciplina come il ciclismo che vede in Friuli Venezia Giulia un rilevante numero di praticanti ed appassionati".Lo ha dichiarato l'assessore regionale Barbara Zilli a margine della partenza della prima tappa del 55. Giro ciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia che ha preso il via da Martignacco (Udine).L'assessore ha inoltre sottolineato "la visibilità internazionale della quale godrà la nostra regione grazie alla presenza di ben 175 atleti e dei rispettivi staff provenienti da tutto il mondo. Un'ottima vetrina, quindi, per il nostro territorio e le sue tipicità". ARC/MA/fc