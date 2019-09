Sport: Zilli, Maratonina Città di Udine tra grandi eventi Fvg

Udine, 11 set - 'Un evento importante non solo per la città di Udine ma per l'intero Friuli Venezia Giulia perché, accanto al richiamo di carattere turistico nei confronti del nostro splendido territorio, rappresenta un simbolo dei valori più puri dello sport, che fanno anche parte del Dna della nostra gente".Lo ha affermato oggi a Udine l'assessore regionale Barbara Zilli, intervenendo alla presentazione della 20. edizione della Maratonina internazionale Città di Udine in programma nel capoluogo friulano domenica prossima, 22 settembre, con la prevista partecipazione di oltre un migliaio di atleti provenienti da 21 Nazioni.Zilli ha voluto sintetizzare le emozioni che il passaggio dei maratoneti sanno suscitare tra il pubblico di ogni età, evidenziando la capacità degli organizzatori di individuare di anno in anno nuovi elementi da inserire nel programma della manifestazione.Quest'anno, ad esempio, si aggiungerà la Cronoscalata a invito con la salita al Castello di Udine.L'assessore ha concluso ricordando l'importanza del volontariato, da sempre un valore riconosciuto sul territorio, affinché manifestazioni come la Maratonina di Udine possano essere arricchite da una serie di attività e appuntamenti con l'obiettivo di accrescerne l'interesse.Dagli organizzatori è quindi giunta la conferma che la guida My best runs America, la cosiddetta bibbia dei runners, ha inserito la Maratonina di Udine tra le 100 gare da non perdere a livello globale, ed è stato anticipato che al via del 22 settembre, per affrontare i 21,097 km lungo un percorso inedito, da Piazza I Maggio, toccando lo Stadio Friuli, per ritornare a Via Vittorio Veneto, nel cuore della città di Udine, ci saranno numerosi protagonisti di valore quali il vincitore della passata edizione, il keniano Moses Kipngetich Kemei, assieme alla connazionale, Nancy Jelegat Meto che andrà alla ricerca di un grande risultato cronometrico. ARC/CM/fc