Stabilità 2019: Zilli, avviato percorso che rispetta programma

Trieste, 12 nov - La Giunta Fedriga ha avviato ufficialmente il percorso che, attraverso un'attenta azione fondata sui principi di analisi e revisione, la porterà alla prima Legge di Stabilità dell'attuale legislatura, definendo nel corso della riunione odierna, esclusivamente dedicata al bilancio, linee guida, tempistiche e modus operandi in vista dell'approdo finale in Consiglio regionale."Nel rispetto di quello che avevamo proposto in campagna elettorale e che ora è diventato il nostro programma di Governo - spiega l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli - ci siamo confrontati e abbiamo deciso di procedere nella direzione dei cittadini e delle loro esigenze reali, acquisite dopo un necessario e capillare ascolto delle comunità territoriali e la conseguente valutazione delle risorse a disposizione"."Ciò significa - prosegue Zilli - che è stata data indicazione ad ogni settore di eseguire a priori una scrematura frutto di attenta analisi e verifica degli effetti concreti di ogni possibile stanziamento"."Un metodo - evidenzia l'assessore - che porterà già mercoledì al Cal i primissimi provvedimenti operati a largo raggio, privilegiando le richieste supportate dal carattere di urgenza o, comunque, di priorità di area"."Nel frattempo - conclude Zilli - giungeranno da tutte le direzioni gli esiti dell'esame capillare e prospettico che abbiamo chiesto ad ogni livello, in maniera tale da proseguire con le scelte che, rispettando i fondamentali passaggi Tra Cal e Commissioni consigliari, approderanno in Aula a metà dicembre".ARC/FC