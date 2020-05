Stato-Regione: Roberti, da Fvg nessuna risorsa per servizi statali

Trieste, 28 mag - "Il Friuli Venezia Giulia non potrà garantire le risorse regionali con cui attualmente contribuisce a sostenere molti servizi statali, resi in ottica di leale collaborazione tra istituzioni".Così l'assessore alle Autonomie locali e sicurezza, Pierpaolo Roberti, apre un'ulteriore riflessione sugli elementi al tavolo della trattativa, in corso tra Stato e Regione, in merito ai trasferimenti finanziari."In questo momento - analizza Roberti - la Regione paga una settantina di dipendenti posti in comando presso altre amministrazioni periferiche dello Stato, per un costo superiore a due milioni di euro l'anno. Oltre a ciò annualmente trasferiamo contributi a forze dell'ordine, vigili del fuoco, forze armate, nonché per l'acquisto di materiali, attrezzature per i tribunali e tanto altro ancora"."Sono cifre ingentissime - sottolinea ancora Roberti - di cui il Friuli Venezia Giulia si è sempre fatto carico nell'ottica della leale collaborazione tra istituzioni e del miglior servizio reso al cittadino ma sulle quali, con un governo che spreme la Regione rendendo di fatto impossibile per l'amministrazione regionale garantire i servizi essenziali ai propri cittadini, si renderà necessaria una riflessione nelle prossime settimane". ARC/SSA/al