Strada "Napoleonica": Riccardi, interviene la protezione civile

Riapertura prevista venerdì prossimo 12 ottobreTrieste, 8 ott - "La Protezione civile interverrà immediatamente per ripristinare la viabilità della cosiddetta strada Napoleonica, interessata dal crollo di alcune pietre staccatesi dal ciglione carsico. Domani, martedì 9 ottobre, firmerò un decreto urgente e mercoledì inizieranno i lavori di messa in sicurezza della parete e di ripristino della viabilità". Lo ha annunciato questo pomeriggio il vicegovernatore della Regione, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, annunciando gli interventi su strada Vicentini che da borgo San Nazario porta alla piazzola dell'Obelisco."I lavori avranno la durata di 2-3 giorni - ha precisato il vicegovernatore Riccardi - e contiamo di riaprire la strada nella serata di venerdì 12 ottobre. Il costo totale delle operazioni di ripristino e messa in sicurezza è stato valutato in 11mila euro. Con questo intervento urgente restituiremo alla città e ai tanti appassionati di alpinismo una delle palestre di roccia più panoramiche della regione". ARC/Com