Sviluppo sostenibile: Riccardi, Fvg anticipa adesione a Carta Venezia

Trieste, 9 ott - La Regione Friuli Venezia Giulia annuncia anticipatamente la propria adesione alla Carta di Venezia che sarà presentata ufficialmente all'Onu, a New York, il 31 ottobre prossimo.Lo conferma il vicegovernatore con delega a Salute e Politiche sociali, Riccardo Riccardi, che, accanto ai presidenti dei Consigli regionali di Fvg, Piero Mauro Zanin, e del Veneto, Roberto Ciambetti, e al direttore comunicazione e relazioni internazionali della Federazione Internazionale per lo sviluppo della Famiglia, Ignacio Socias, è intervenuto a Bruxelles alla Settimana europea delle Regioni e delle Città, il più grande forum annuale di promozione del dialogo sulla coesione tra soggetti regionali e locali e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Oss).La Carta di Venezia, siglata da Riccardi in attesa della definitiva approvazione da parte della Giunta regionale, si prefigge di monitorare i progressi annuali per il raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 11 in una società che presenta un significativo declino demografico è un rilevante invecchiamento. I servizi sanitari e sociali, le città e gli insediamenti umani inclusivi, duraturi e sostenibili, coinvolgendo il maggior numero possibile di soggetti regionali e locali al centro degli obiettivi.Il Comitato europeo delle Regioni ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento di soggetti regionali e locali nell'attuazione degli Oss perché sono la base della strategia Ue di lungo termine per un'Europa sostenibile entro il 2030."In vista della sottoscrizione ufficiale che si terrà a New York fra qualche settimana e in piena sinergia con il Veneto - ha evidenziato Riccardi - la Regione Fvg si inserisce così fra i soggetti che si impegneranno nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile".Una sinergia confermata dalla partecipazione al progetto Città e Regione inclusive per Famiglie sostenibili, iniziativa promossa dal Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con la International Federation for Family Development (Iffd) e la European Local Inclusion and Social Action Network (Elisan), rete europea per la promozione dell'inclusione sociale. ARC/COM/fc