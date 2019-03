Telelavoro: domani a Udine convegno su Smart work per la PA

Trieste, 19 mar - Prederà il via domani alle 9.20, mercoledì 20 marzo, nell'auditorium 'Antonio Comelli' della sede della Regione di Udine (via Sabbadini 31), l'Infoday "Progetto VELA: Smart working per la Pubblica amministrazione".Nel corso dell'evento, al quale parteciperà l'assessore regionale alla Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi, Sebastiano Callari, verrà affrontato il tema dello Smart work e saranno illustrati i principi che devono essere promossi all'interno delle pubbliche amministrazioni per consolidare il cambiamento avviato con l'introduzione di forme di lavoro agile.L'iniziativa, organizzata dall'Amministrazione regionale nell'ambito del Progetto Vela e rivolta a dirigenti e funzionari regionali impegnati nella gestione del personale nonché ad amministratori locali interessati al tema dello Smart work, sarà inoltre l'occasione per presentare l'innovativo percorso realizzato in Friuli Venezia Giulia nel campo del 'lavoro agile', che ha già permesso l'avvio da parte delle Regione di un'azione sperimentale sul telelavoro e sul telecentro. ARC/MA/ppd