Terremoti: Scoccimarro, situazione regolare da Radioprotezione Fvg

Il sisma croato a 60 km dalla centrale nucleare slovena di KrskoTrieste, 22 mar - "La centralina di Udine del Centro Regionale di Radioprotezione di Arpa FVG, che monitora la radioattività ambientale in Friuli Venezia Giulia, indica una situazione assolutamente regolare".Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente e all'Energia Fabio Scoccimarro, attivatosi immediatamente insieme all'Arpa in relazione al sisma che si è verificato stamani nella zona di Zagabria, a circa 60 chilometri dalla centrale nucleare slovena di Krsko, la quale a sua volta dista 136,5 km in linea d'aria da Trieste e 174 km da Udine."Nessuna anomalia al funzionamento della centrale nucleare di Krsko in Slovenia è stata segnalata dalle autorità slovene", ha rilevato Scoccimarro, il quale ha ricordato che "esiste un patto bilaterale con la Slovenia in base a cui, in caso di incidenti alla centrale di Krsko, viene immediatamente avvisato l'Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare) che subito trasmette alla Regione Friuli Venezia Giulia i dati per le verifiche del caso".